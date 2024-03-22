Приходько (Кулешова) Анна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Кулешова) Анна Игоревна

Место рождения

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край

Дата рождения

10.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1988

Отец: Кулешов Игорь Георгиевич

Мать: Попова Жанна Михайловна

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Бракосочетание
05.06.2011

Муж: Приходько Андрей Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.2012

Сын: Приходько Артём Андреевич

Отец ребёнка: Приходько Андрей Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.02.2018

Сын: Приходько Мирон Андреевич

Отец ребёнка: Приходько Андрей Алексеевич

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