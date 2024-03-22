Приходько (Кулешова) Анна Игоревна
Место рождения
Дата рождения10.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1988
Отец: Кулешов Игорь Георгиевич
Мать: Попова Жанна Михайловна
Бракосочетание
05.06.2011
Рождение ребёнка
20.12.2012
Сын: Приходько Артём Андреевич
Отец ребёнка: Приходько Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
06.02.2018
Сын: Приходько Мирон Андреевич
Отец ребёнка: Приходько Андрей Алексеевич