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Кресало Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1848 ст.

Сын: Кресалов Петр Игнатович

Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович

Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кресалов Егор Игнатович

Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагия Игнатовна

Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кресалов Игнат Филимонович

Смерть
После 1858 ст.
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