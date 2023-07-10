Кресало Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1848 ст.
Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович
Каменка, Харківська область
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагия Игнатовна
Отец ребёнка: Кресалов Игнат Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858 ст.