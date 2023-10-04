Щебнев Ефим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: Трычкова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Трычков Александр Ефимович
Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Волкова Елизавета Ефимовна
Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Щебнев Аким Ефимович
Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чижова Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Щебнева Лариса Ефимовна
Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мильто Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно