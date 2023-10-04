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Щебнев Ефим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: Трычкова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Трычков Александр Ефимович

Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Волкова Елизавета Ефимовна

Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Щебнев Аким Ефимович

Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чижова Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Щебнева Лариса Ефимовна

Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мильто Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Щебнева Прасковья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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