Россихина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохряков Александр
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щукина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Россихин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Россихин Сергей