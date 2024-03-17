Россихина Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоссихина Ольга

Россихина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохряков Александр

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щукина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Россихин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Россихин Сергей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.