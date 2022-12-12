Кузьмичёв Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.10.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1957
Рождение ребёнка
03.05.1979
Сын: Кузьмичёв Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1979
Дочь: Капренина Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности