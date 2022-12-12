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Кузьмичёв Валерий Александрович

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Место рождения

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1957

Отец: Кузьмичёв Александр Александрович

Мать: Кузьмичева Любовь Ивановна

Можаров Майдан, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1979

Сын: Кузьмичёв Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.05.1979

Дочь: Капренина Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пильна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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