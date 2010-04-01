Кузнецов Иван Николаевич
Место рожденияОренбургская область, Бугурусланский район, Григорьевка
Дата рожденияС 14.01.1939
Дата смертиПо ?.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 14.01.1939
Оренбургская область, Бугурусланский район, Григорьевка
Рождение ребёнка
09.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна
Оренбургская область, Бугурусланский район, село Бестужевка
Рождение ребёнка
23.03.1965
Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.07.1968
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна
Смерть
По ?.04.2010