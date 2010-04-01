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Кузнецов Иван Николаевич

Место рождения

Оренбургская область, Бугурусланский район, Григорьевка

Дата рождения

С 14.01.1939

Дата смерти

По ?.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 14.01.1939

Отец: Кузнецов Николай Миронович

Мать: Гирина Александра "Саня" Харитоновна

Оренбургская область, Бугурусланский район, Григорьевка
Рождение ребёнка
09.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна

Оренбургская область, Бугурусланский район, село Бестужевка
Рождение ребёнка
23.03.1965

Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
16.07.1968

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Корнеева Кузнецова Валентина Алексеевна

Смерть
По ?.04.2010
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