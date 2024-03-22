Цыбулько (Купрейчик) Эмилия Людвиговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбулько (Купрейчик) Эмилия Людвиговна

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Место рождения

Заболотье

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Купрейчик Людвиг

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Фомина Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Цыбулько Василий Афанасьевич

Брагин, Брагинский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1927

Сын: Цыбулько Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Цыбулько Василий Афанасьевич

Брагин, Брагинский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбулько Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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