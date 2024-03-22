Цыбулько (Купрейчик) Эмилия Людвиговна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Купрейчик Людвиг
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Фомина Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Цыбулько Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.09.1927
Сын: Цыбулько Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Цыбулько Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Бендеры, Муниципий Бендеры