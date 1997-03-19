Мусихина (Шуман) Евгения (Evgeniya) Ватславовна
Место рождения
Дата рождения03.07.1912
Дата смерти19.03.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1912
Отец: Шуман Ватцлав
Рождение ребёнка
Около 1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артимонов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.03.1997
Братск, город Братск, Иркутская область