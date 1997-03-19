Мусихина (Шуман) Евгения (Evgeniya) Ватславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина (Шуман) Евгения (Evgeniya) Ватславовна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

03.07.1912

Дата смерти

19.03.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1912

Отец: Шуман Ватцлав

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артимонов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.03.1997
Братск, город Братск, Иркутская область
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