Виноградов Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения07.03.1931
Дата смерти20.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931
Бракосочетание
17.01.1955
Жена: скрыто настройками приватности
с. Шушкодом, Буйский район, Костромская область
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Рождение ребёнка
24.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п.Тюратам, Кармакчинский район, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР, СССР
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Рождение ребёнка
25.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ленинск
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Работа или профессия
Неизвестно
Прапорщик на космодроме Байконур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1977
г. Байконур, Казахстан
Причина смерти: Обтурация легких слизью, астматический статус | До декабря 1995 года назывался Ленинск (СССР). Имел статус закрытого города (из-за космодрома «Байконур»).
Похороны
Неизвестно
Буйское городское старое кладбище