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Виноградов Анатолий Павлович

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Место рождения

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд

Дата рождения

07.03.1931

Дата смерти

20.03.1977

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931

Отец: Виноградов Павел Александрович

Мать: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Бракосочетание
17.01.1955

Жена: скрыто настройками приватности

с. Шушкодом, Буйский район, Костромская область
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Рождение ребёнка
24.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п.Тюратам, Кармакчинский район, Кзыл-Ординская область, Казахская ССР, СССР
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Рождение ребёнка
25.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ленинск
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Работа или профессия
Неизвестно
Прапорщик на космодроме Байконур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1977
г. Байконур, Казахстан
Причина смерти: Обтурация легких слизью, астматический статус | До декабря 1995 года назывался Ленинск (СССР). Имел статус закрытого города (из-за космодрома «Байконур»).
Похороны
Неизвестно
Буйское городское старое кладбище
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