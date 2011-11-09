Бондарь (Шавель) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1923
Дата смерти09.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1951
Сын: Бондарь Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бондарь Алексей Константинович
Рождение ребёнка
29.10.1954
Дочь: Бондарь Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Бондарь Алексей Константинович
Рождение ребёнка
24.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Алексей Константинович
Смерть
09.11.2011