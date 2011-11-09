Бондарь (Шавель) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь (Шавель) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1923

Дата смерти

09.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1951

Сын: Бондарь Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бондарь Алексей Константинович

Рождение ребёнка
29.10.1954

Дочь: Бондарь Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Бондарь Алексей Константинович

Рождение ребёнка
24.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Алексей Константинович

Смерть
09.11.2011
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