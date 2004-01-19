Стефаров Алексей Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1929
Дата смерти19.01.2004
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929
Отец: Стефаров Никанор Васильевич
Мать: Стефарова Аксинья
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефарова Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.01.2004