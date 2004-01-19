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Стефаров Алексей Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1929

Дата смерти

19.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.
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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929

Отец: Стефаров Никанор Васильевич

Мать: Стефарова Аксинья

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефарова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефарова Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.01.2004
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