Фаттахов Загретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаттахов Загретдин

Фаттахов Загретдин

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Хамитов Фаттахетдин

Мать: Бибикамал

Военная служба
Неизвестно
Фаттахов Загаетдин рядовой Дата рождения __.__.1902 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Алькеево Дата и место призыва 03.08.1941 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Дата выбытия 21.... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Сын: Загретдинов Ислам

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Насырова (Загретдинова) Фардания

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Загретдинова) Миннур (Файма)

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
03.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
10.10.1936

Сын: Загретдинов Рустам

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Сибгатуллина (Загретдинова) Гельфруз

Мать ребёнка: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Смерть
?.10.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.