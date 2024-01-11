Коршунова (Константинова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунова (Константинова) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884

Отец: не указан

Мать: Константинова Устинья Поликарповна

Рождение ребёнка
17.10.1913

Сын: Коршунов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Коршунов Николай Никифорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.07.1914

Сын: Коршунов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коршунов Николай Никифорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршунов Николай Никифорович

Смерть
Неизвестно
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