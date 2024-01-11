Коршунова (Константинова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884
Рождение ребёнка
17.10.1913
Сын: Коршунов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Коршунов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
10.07.1914
Сын: Коршунов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коршунов Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно