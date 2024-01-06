Хроменков Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хроменков Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хроменков Александр Александрович

Мать: Хроменкова Вера Антоновна

Рождение ребёнка
Около 2001

Сын: Хроменков Виктор Олегович

Мать ребёнка: Хроменкова Ольга

Рождение ребёнка
Около 2004

Дочь: Хроменкова Анна Олеговна

Мать ребёнка: Хроменкова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хроменкова Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
юрист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеудинск город, Нижнеудинский район, Иркутская область, Россия
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