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Суриков Варлам Иванов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

26.09.1833

Пол

Мужской

Отец

Около 1756 г.р.

Мать

Вычислено 1759 г.р.

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Около 1800 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1805 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Суриков Иван Афиногенов большой

Мать: Дарья Иванова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1791

Жена: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Около ?.02.1800

Сын: Суриков Данила Варламов

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Мария Варламова

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Агафья Варламова

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Суриков Филипп Варламов

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Суриков Иван Варламов

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Агафья Варламова

Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
26.09.1833
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: от простуды | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красико... Показать все
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