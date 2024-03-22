Суриков Варлам Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти26.09.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Суриков Иван Афиногенов большой
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
Около 1791
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Около ?.02.1800
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Мария Варламова
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Агафья Варламова
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Агафья Варламова
Мать ребёнка: Ксения (Аксинья) Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
26.09.1833
Причина смерти: от простуды | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково) | ф.203, оп.780, д. 3450 (1832-1833) | Метрическая книга Красико... Показать все