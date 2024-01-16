Поджаров Яков Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоджаров Яков Филиппович

Поджаров Яков Филиппович

Место рождения

д. Гарь

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Поджаров (поджаровских) Филипп Терентьевич

Мать: Поджарова Анисья Ивановна

д. Гарь
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Поджарова Евдокия Гавриловна

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Поджарова Евдокия Гавриловна

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Поджаров Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Поджарова Евдокия Гавриловна

д. Гарь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поджарова Евдокия Гавриловна

Костылево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close