Поджаров Яков Филиппович
Место рожденияд. Гарь
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
д. Гарь
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Поджарова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Поджарова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Поджаров Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Поджарова Евдокия Гавриловна
д. Гарь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно