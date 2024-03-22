Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Странадкина) Мария Григорьевна
(Странадкина) Мария Григорьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Могилев
, Могилёвская область
Дата рождения
1938
Дата смерти
2005
Пол
Женский
Отец
Странадкин Григорий Васильевич
1905 г.р.
Мать
Прасковья Гавриловна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Странадкин Григорий Васильевич
Мать:
Прасковья Гавриловна
Могилев
, Могилёвская область
Смерть
2005
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия