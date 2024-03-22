(Странадкина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Странадкина) Мария Григорьевна

Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Странадкин Григорий Васильевич

Мать: Прасковья Гавриловна

Могилев, Могилёвская область
Смерть
2005
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