Сапункова (Борисенко) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапункова (Борисенко) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1999

Отец: не указан

Мать: Борисенко Наталья Александровна

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