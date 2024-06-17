Петручик Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петручик Надежда Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1961

Отец: Петручик Яков

Мать: Цьось Оксана Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.09.1981

Дочь: Воробцова Алина Александровна

Отец ребёнка: Воробцов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
06.07.1984

Сын: Воробцов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Воробцов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
01.12.1994

Дочь: Годунко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Воробцов Александр Алексеевич

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