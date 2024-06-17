Петручик Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1961
Отец: Петручик Яков
Мать: Цьось Оксана Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.09.1981
Дочь: Воробцова Алина Александровна
Отец ребёнка: Воробцов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1984
Сын: Воробцов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Воробцов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.12.1994
Дочь: Годунко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Воробцов Александр Алексеевич