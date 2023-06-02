Моспан Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моспан Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1958

Отец: не указан

Мать: Балуева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
04.11.1980

Дочь: Лахтионова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Моспан Анатолий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моспан Анатолий Семёнович

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