Моспан Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1958
Мать: Балуева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
04.11.1980
Дочь: Лахтионова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Моспан Анатолий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моспан Анатолий Семёнович