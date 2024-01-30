Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Варовская (Шкотт) Анастасия Лавровна
Варовская (Шкотт) Анастасия Лавровна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Пол
Женский
Отец
Шкотт Лавр Яковлевич
1831 г.р.
Мать
Шкотт (Танненберг) Ольга Александровна
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Шкотт Лавр Яковлевич
Мать:
Шкотт Ольга Александровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия