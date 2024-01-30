Варовская (Шкотт) Анастасия Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаровская (Шкотт) Анастасия Лавровна

Варовская (Шкотт) Анастасия Лавровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шкотт Лавр Яковлевич

Мать: Шкотт Ольга Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close