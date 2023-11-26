Дробышева (Фёдорова) Анастасия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти01.01.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Отец: Фёдоров Трофим
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Дробышев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Дробышев Пётр
Северо - Казахстанская область Пресновский район Козелки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дробышев Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дробышев Пётр
Смерть
01.01.1985