Дробышева (Фёдорова) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышева (Фёдорова) Анастасия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

01.01.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Фёдоров Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Дробышев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Дробышев Пётр

Северо - Казахстанская область Пресновский район Козелки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дробышев Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробышев Пётр

Смерть
01.01.1985
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