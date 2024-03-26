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Мустафин Усман

Место рождения

Татарская АССР, Сабинский р-н, с. Богатые Сабы

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Сабинский р-н, с. Богатые Сабы
Рождение ребёнка
10.03.1931

Сын: Мустафин Хамит Усманович

Мать ребёнка: Мустафина Шамсегалям Шакирзяновна

Б.Сабы
Военная служба
14.07.1941
Сабинский РВК, Татарская АССР, Сабинский р-н
Мустафин Усман Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Сабинский р-н, с. Богатые Сабы Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.12.1941 Причина выбыт... Показать все
Смерть
?.12.1941
без вести пропал
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