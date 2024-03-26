Мустафин Усман
Место рожденияТатарская АССР, Сабинский р-н, с. Богатые Сабы
Дата рождения1905
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1931
Мать ребёнка: Мустафина Шамсегалям Шакирзяновна
Б.Сабы
Военная служба
14.07.1941
Сабинский РВК, Татарская АССР, Сабинский р-н
Мустафин Усман Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Татарская АССР, Сабинский р-н, с. Богатые Сабы Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.12.1941 Причина выбыт... Показать все
Смерть
?.12.1941
без вести пропал