Цицаркин Иван Иванович
Место рожденияТульская обл., Перемышльский р-н, с. Григоровское
Дата рождения1876
Дата смерти1939
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Цицаркин Иван Цицаркин
Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Григоровское
Рождение ребёнка
04.05.1901
Сын: Цицаркин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Елена Климентеевна
Калужская облость, Перемышельский район с. Григоровское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цицаркин Михаил
Мать ребёнка: Елена Климентеевна
Смерть
1939
умер в тюремной больнице
Причина смерти: Болезнь