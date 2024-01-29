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Цицаркин Иван Иванович

Место рождения

Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Григоровское

Дата рождения

1876

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Цицаркин Иван Цицаркин

Мать: не указана

Тульская обл., Перемышльский р-н, с. Григоровское
Рождение ребёнка
04.05.1901

Сын: Цицаркин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Елена Климентеевна

Калужская облость, Перемышельский район с. Григоровское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цицаркин Михаил

Мать ребёнка: Елена Климентеевна

Смерть
1939
умер в тюремной больнице
Причина смерти: Болезнь
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