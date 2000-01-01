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Багина Елена Николаевна
Багина Елена Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Багин Николай
1932 г.р.
Мать
Багина (Чешуина) Нина Романовна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Багин Николай
Мать:
Багина Нина Романовна
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