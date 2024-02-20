Алдатова (Есенова) Бубу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдатова (Есенова) Бубу

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Алдатов Беслан

Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Алдатов Бимбулат

Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Алдатов Джамбулат Джанхотович

Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Дзау (Дзан) Дзанхотовна

Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Джанхот Рувасович

Смерть
Неизвестно
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