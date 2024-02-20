Алдатова (Есенова) Бубу
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Алдатов Беслан
Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алдатов Бимбулат
Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Алдатов Джамбулат Джанхотович
Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева Дзау (Дзан) Дзанхотовна
Отец ребёнка: Алдатов Джанхот Рувасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно