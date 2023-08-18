Тронин Дорофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиПосле 1726
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Рождение ребёнка
Около 1720
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Тронин Иона Дорофеев
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1726