Тронин Дорофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТронин Дорофей Иванов

Тронин Дорофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1726

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Тронин Иван (Иоанн) Вахромеев

Мать: Тронина Елена Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Тронин Родион Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Тронин Иона Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1726
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close