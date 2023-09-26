Качутина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качутина Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1880

Дочь: Хлуднева Агафья

Отец ребёнка: Качутин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качутин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качутин Николай

Отец ребёнка: Качутин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Качутин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качутин Николай

Смерть
Неизвестно
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