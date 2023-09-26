Качутина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Рождение ребёнка
18.02.1880
Дочь: Хлуднева Агафья
Отец ребёнка: Качутин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качутин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качутин Николай
Отец ребёнка: Качутин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Качутин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качутин Николай
Смерть
Неизвестно