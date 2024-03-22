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Смирнов Прокопий

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Место рождения

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

08.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Около 1945 г.р.
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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Смирнов Константин

Мать: Смирнова Марфа

Альняш, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1945

Сын: Смирнов Иван

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковея

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Ильинична

Смерть
08.04.1975
Чернушинский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
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