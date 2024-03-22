Смирнов Прокопий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1917
Дата смерти08.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: Смирнов Константин
Мать: Смирнова Марфа
Рождение ребёнка
Около 1945
Сын: Смирнов Иван
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковея
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Ильинична
Смерть
08.04.1975
Чернушинский р-н, Пермская обл.
Похороны
Неизвестно
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край