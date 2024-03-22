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(Хоришко) Ганна Петровна

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Место рождения

Розбишевка, Полтавська область

Дата рождения

1932

Дата смерти

26.06.1992

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Хоришко Петр Акимович

Мать: Христина Федосиева

Розбишевка, Полтавська область
Бракосочетание
1952

Муж: скрыто настройками приватности

Розбишевский, Гадячский, Украина
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955

Сын: Пономаренко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Сын: Пономаренко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.1992
Розбишевский, Гадячский, Украина
Смерть Пономаренко Ганна Петрівна 07.04.1932 р.н. померла 26.06.1992 р. с.Розбишівка Гадяцький р.н.Полтавська обл.
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