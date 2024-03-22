(Хоришко) Ганна Петровна
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти26.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Хоришко Петр Акимович
Мать: Христина Федосиева
Бракосочетание
1952
Муж: скрыто настройками приватности
Розбишевский, Гадячский, Украина
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1955
Сын: Пономаренко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Сын: Пономаренко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.1992
Розбишевский, Гадячский, Украина
Смерть Пономаренко Ганна Петрівна 07.04.1932 р.н. померла 26.06.1992 р. с.Розбишівка Гадяцький р.н.Полтавська обл.