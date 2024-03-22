Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Лушин Вячеслав
Лушин Вячеслав
Написать автору
Древо
Место рождения
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
Дата рождения
1947
Пол
Мужской
Отец
Лушин Сергей Павлович
1921 г.р.
Мать
Мальцева / Журавлева (Жарикова) Валентина Николаевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец:
Лушин Сергей Павлович
Мать:
Мальцева / Журавлева Валентина Николаевна
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия