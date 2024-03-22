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Лушин Вячеслав

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Лушин Сергей Павлович

Мать: Мальцева / Журавлева Валентина Николаевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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