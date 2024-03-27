Афаунова (Савина) Валерия Павловна
Место рождения14 фев 1939 7 апр 1983
Дата рождения14.02.1939
Дата смерти07.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939
Отец: Савин Павел Минич
Мать: Савина Вера Антоновна
14 фев 1939 7 апр 1983
Рождение ребёнка
13.11.1962
Отец ребёнка: Афаунов Борис Хазраилович
13 ноя 1962 2 дек 2011
Рождение ребёнка
10.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афаунов Борис Хазраилович
Смерть
07.04.1983