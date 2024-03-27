Афаунова (Савина) Валерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афаунова (Савина) Валерия Павловна

Место рождения

14 фев 1939 7 апр 1983

Дата рождения

14.02.1939

Дата смерти

07.04.1983

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1939

Отец: Савин Павел Минич

Мать: Савина Вера Антоновна

14 фев 1939 7 апр 1983
Рождение ребёнка
13.11.1962

Сын: Афаунов Тимур Борисович

Отец ребёнка: Афаунов Борис Хазраилович

13 ноя 1962 2 дек 2011
Рождение ребёнка
10.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афаунов Борис Хазраилович

Смерть
07.04.1983
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