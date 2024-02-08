Постников Василий
Место рожденияСело Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Образование
1806
Нижегородская духовная семинария
1806-1817
Рождение ребёнка
1828
Сын: Постников Федор
Мать ребёнка: Постников Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Постников Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно