Постников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПостников Василий

Постников Василий

Место рождения

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Иван

Мать: Марфа

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Образование
1806
Нижегородская духовная семинария
1806-1817
Рождение ребёнка
1828

Сын: Постников Федор

Мать ребёнка: Постников Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Постников Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постников Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close