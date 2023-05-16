Журавлев Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1974
Рождение ребёнка
21.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пехтелева Татьяна Петровна
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.07.2001
Дочь: Каверина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Пехтелева Татьяна Петровна