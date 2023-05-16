Журавлев Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1974

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

рЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1974

Отец: Журавлев Виктор Николаевич

Мать: Дищенко Людмила Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пехтелева Татьяна Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.07.2001

Дочь: Каверина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Пехтелева Татьяна Петровна

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