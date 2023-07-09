Насевич Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насевич Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Насевич Галина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насевич Марина Михайловна
Мать ребёнка: Насевич Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно