Насевич Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасевич Михаил Николаевич

Насевич Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насевич Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Насевич Галина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насевич Марина Михайловна

Мать ребёнка: Насевич Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насевич Галина Владимировна

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