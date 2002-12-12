Шарафутдинов Руслан Сяйдашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинов Руслан Сяйдашевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2002

Отец: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович

Мать: Шарафутдинова Равиля Равильевна

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