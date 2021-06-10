Мухаметзянов Шамиль Насырович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянов Шамиль Насырович

Место рождения

г.Кумертау , БАССР

Дата рождения

30.10.1958

Дата смерти

10.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.2021
Причина смерти: Болезнь

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