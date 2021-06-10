Мухаметзянов Шамиль Насырович
Место рожденияг.Кумертау , БАССР
Дата рождения30.10.1958
Дата смерти10.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2021
Причина смерти: Болезнь