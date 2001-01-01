Воякин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воякин Семён

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Семёновна

Мать ребёнка: Воякина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воякин Анатолий Семёнович

Мать ребёнка: Воякина Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воякина Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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