Владислав Артюхин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владислав Артюхин Александрович

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

19.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Около 1985 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2006

Отец: Артюхин Александр Сергеевич

Мать: Артюхина Ольга Андреевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
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