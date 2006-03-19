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Владислав Артюхин Александрович
Владислав Артюхин Александрович
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Место рождения
Серпухов
, Серпухов, Московская область
Дата рождения
19.03.2006
Пол
Мужской
Отец
Артюхин Александр Сергеевич
Около 1985 г.р.
Мать
Артюхина Ольга Андреевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.2006
Отец:
Артюхин Александр Сергеевич
Мать:
Артюхина Ольга Андреевна
Серпухов
, Серпухов, Московская область
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