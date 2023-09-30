Киселёв Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1899

Дата смерти

11.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ган Нелли Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ган Нелли Львовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ган Нелли Львовна

Смерть
11.03.1982
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