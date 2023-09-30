Киселёв Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1899
Дата смерти11.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ган Нелли Львовна
Рождение ребёнка
11.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ган Нелли Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ган Нелли Львовна
Смерть
11.03.1982