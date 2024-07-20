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Догадаева Евдокия Михайловна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1848

Муж: Догадаев Дмитрий Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Догадаев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Догадаев Дмитрий Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Догадаев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Догадаев Дмитрий Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Догадаева Манефа Дмитриевна

Отец ребёнка: Догадаев Дмитрий Васильевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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