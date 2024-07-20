Догадаева Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1852
Сын: Догадаев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Догадаев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Догадаев Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Догадаев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Догадаева Манефа Дмитриевна
Отец ребёнка: Догадаев Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно