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Баранова Диана Андреевна
Баранова Диана Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.12.2014
Пол
Женский
Отец
Баранов Андрей Анатольевич
1975 г.р.
Мать
Курманбаева Светлана Габдрашитовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.2014
Отец:
Баранов Андрей Анатольевич
Мать:
Курманбаева Светлана Габдрашитовна
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