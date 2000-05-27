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Высоков Виталий Владимирович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2000

Отец: Высоков Владимир Валерьевич

Мать: Высокова Любовь Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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