Андриенко Артем Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Артем Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2005

Отец: не указан

Мать: Андриенко Светлана Ивановна

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