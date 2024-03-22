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Печников Андрей Родионович

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1883

Отец: Печников Родион Федорович

Мать: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
13.04.1901

Жена: Печникова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1906

Сын: Печников Николай Андреевич

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Печников Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.

Дочь: Ермакова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.07.1915

Дочь: Белова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1916

Сын: Печников Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.11.1918

Дочь: Мышляева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.07.?

Дочь: Елдышева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Печникова Александра Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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