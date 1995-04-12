Сырцева Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1911
Дата смерти12.04.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сырцев Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1995
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Похороны
Неизвестно
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР