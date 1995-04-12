Сырцева Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцева Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1911

Дата смерти

12.04.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырцев Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцев Павел Григорьевич

Смерть
12.04.1995
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Похороны
Неизвестно
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
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