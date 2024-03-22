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Петров Павел Феофанов

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Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Восприемник
04.06.1910 ст.
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Анна Александровна Васильева-Шутова
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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