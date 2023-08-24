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Панина Пелагея Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1899

Сын: Панин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1905

Сын: Панин Федор Федорович

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Ключи, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Панин Максим Федорович

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1912 ст.

Дочь: Дерид Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Ключи, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
До 1912

Дочь: Любимова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Панин Александр Федорович

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Рождение ребёнка
До 1912

Дочь: Харламова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Панин Федорович

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Рождение ребёнка
До 1912

Сын: Панин Иван Федорович

Отец ребёнка: Панин Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
06.10.1959
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