Панина Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.10.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Рождение ребёнка
09.01.1899
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1905
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
До 1905
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1912 ст.
Дочь: Дерид Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
До 1912
Дочь: Любимова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Панин Александр Федорович
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
До 1912
Дочь: Харламова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Панин Федорович
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Рождение ребёнка
До 1912
Сын: Панин Иван Федорович
Отец ребёнка: Панин Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
06.10.1959