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Иванова Акилина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Семен Егорович

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 13
Рождение ребёнка
16.02.1901

Дочь: Иванова (Иванова) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Иванов Семен Егорович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_16.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_Ж_ запись - 13 род. Евдокия в село Брусенцево у крестьянин Иванов Семен Егоров и законная жена Акилина С... Показать все
Смерть
Неизвестно

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