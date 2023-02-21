Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен

Семен

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Томсина Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Жена Семена ?

Рождение ребёнка
1874

Сын: Семенов Феодор (Федор) Семенович

Мать ребёнка: Жена Семена ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Степан Семенович

Мать ребёнка: Жена Семена ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Семена ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close