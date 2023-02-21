Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Томсина Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Жена Семена ?
Рождение ребёнка
1874
Сын: Семенов Феодор (Федор) Семенович
Мать ребёнка: Жена Семена ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена Семена ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Семена ?
Смерть
Неизвестно